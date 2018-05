Esselunga, Sami Kahale direttore generale da giugno

Roma, 4 mag. - Esselunga comunica che, a far data dai primi di giugno, Sami Kahale entrerà a far parte della squadra in qualità di Direttore Generale. Kahale ha trascorso 33 anni in Procter & Gamble ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Italia e all`estero. Da ultimo, era amministratore delegato di Procter & Gamble per il Sud Europa.

"La nomina dell`Ing. Kahale va nella direzione di un rafforzamento manageriale del Gruppo con una persona di grande respiro e visione internazionale, maturata in una delle aziende più importanti del consumer goods. Siamo fiduciosi che queste sue esperienze, unite alle eccellenze già presenti in Azienda, costituiranno un patrimonio unico sul quale costruire il futuro di Esselunga per i prossimi anni", ha sottolineato Carlo Salza, amministratore delegato del Gruppo.

Prosegue, intanto, il piano di investimenti dell`azienda in nuovi negozi, in ampliamenti/ristrutturazioni e nel servizio e-commerce. Quest`ultimo sta riscuotendo grande successo tra i clienti.