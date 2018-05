Tim, Equita: risultato assemblea rassicurazione di correttezza

Roma, 4 mag. - "Abbiamo seguito con favore l`intero confronto sulla governance TIM e vediamo nel risultato finale una rassicurazione di fairness e di correttezza verso l`intero mercato". Lo dichiara in una nota Carlo Andrea Volpe, co-head Investment Banking di Equita.

"L`esito dell`assemblea di oggi - aggiunge - è infatti la conferma che in società ad azionariato diffuso è la maggioranza degli azionisti che può e deve scegliere la formula di governance più rappresentativa degli interessi di tutti. A questo riguardo l`istituto della proxy fight, già visto in altri confronti di governance in Italia, è uno strumento che consente di giungere a soluzioni di governo societario condivise con il mercato. In questo caso Elliot si è fatto portavoce di un`istanza della maggioranza degli investitori istituzionali e non. Ora la gestione, come deve essere, sarà in mano al top management ed al nuovo Cda ".

"Siamo anche molto soddisfatti per il nostro ruolo di financial advisor - conclude - che, con questa operazione, consolida la posizione di leadership nelle iniziative di proxy fight in contesti di M&A pubblico e che coinvolgono quindi gli interessi della maggioranza degli investitori."