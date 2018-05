Governo GB: Facebook dovrebbe pagare per dati dei propri utenti -2

New York, 4 mag. - Allo stesso tempo, il 25 maggio in Europa entrerà in vigore una legge sulla privacy (General Data Protection Regulation) molto restrittiva nei confronti dei gruppi tech. Negli Stati Uniti, invece, il Congresso dopo aver interrogato l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, sta valutando se e in che modo agire per limitare i poteri dei colossi. Sarebbe una decisione storica, visto che in America il governo ha cercato di intervenire il meno possibile sul mercato.

Le leggi potrebbero stabilire un sistema in cui inserire anche la possibilità del pagamento dei dati, ha detto Hancock. Una delle strade percorribili potrebbe essere quella della asta pubblica nella quale i colossi potrebbero comprare i darti aggregati. Ma questa possibilità, per ora, resta ancora molto lontana.