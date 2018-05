Messico, ambasciatrice Usa lascia incarico dopo annuncio dimissioni

Città del Messico, 4 mag. - L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Messico ha lasciato oggi l'incarico dopo aver annunciato le sue dimissioni a marzo, dando il via a una delicata transizione in un periodo di forti tensioni tra i due Paesi vicini.

L'ambasciatrice Roberta Jacobson ha voluto rivolgere questo pomeriggio un saluto finale al personale dell'ambasciata, per poi fare ritorno nel suo Paese sabato. Il presidente Donald Trump non ha ancora nominato un sostituto per la diplomatica, nominata dal suo predecessore Barack Obama.

(fonte AFP) (segue)