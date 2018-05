Usa, Giuliani chiarisce: non c'è stata violazione da parte di Trump

New York, 4 mag. - Donald Trump non ha violato le regole della campagna elettorale degli Stati Uniti (che prevedono che siano dichiarati tutti i pagamenti fatti), visto che il denaro che ha dato al suo avvocato Michael Cohen per comprare il silenzio della pornostar, Stormy Daniels, serviva per risolvere un caso personale. Lo ha detto Rudy Giuliani in una nota per chiarire una sua dichiarazione di ieri.

L'ex sindaco di New York, ora avvocato del presidente americano, ha ammesso che Trump aveva rimborsato Cohen dei 130.000 dollari pagati per non far parlare Daniels sul presunto incontro sessuale avuto con lui nel 2006. Giuliani ha detto che il pagamento sarebbe stato fatto comunque, anche se Trump non si fosse candidato.