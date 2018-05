M.O., Usa a Consiglio Sicurezza Onu: condannare frasi Abu Mazen

New York, 4 mag. - Gli Stati Uniti hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di condannare le dichiarazioni "inaccettabili" e "profondamente preoccupanti" del presidente palestinese Abu Mazen sugli ebrei, che contengono "ignobili ingiurie antisemite".

Abu Mazen ha chiesto scusa per le affermazioni di lunedì. Ma un testo redatto dagli americani per l'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza chiede al leader palestinese di astenersi da "commenti antisemiti". Il testo proposto evidenzia la "seria preoccupazione" del Consiglio di Sicurezza dell'Onu di fronte alle dichiarazioni di Abu Mazen, con "ignobili ingiurie antisemite e teorie complottiste infondate, che non servono né gli interessi del popolo palestinese né quelli della pace in Medio Oriente".

Consultato dalla France Presse, questo testo chiede inoltre a "tutte le parti di evitare le provocazioni che rendono più difficile la ripresa dei negoziati". I membri del Consiglio di Sicurezza hanno fino alle 16 locali (le 22 italiane) per sollevare obiezioni alla bozza di testo.

(fonte AFP)