Tim, Cisl: speriamo nuovo assetto possa aprire fase di stabilità

Roma, 4 mag. - "Speriamo che il nuovo assetto di Tim deliberato oggi dall'Assemblea dei soci che ha assegnato la maggioranza nel consiglio di amministrazione al fondo americano Elliott, possa davvero aprire una fase di stabilità aziendale in modo da dare garanzie all`occupazione e poter avviare un confronto con il sindacato per il rilancio del sistema delle telecomunicazioni in un contesto sociale ed economico dove il nostro Paese fa fatica a tenere il passo della crescita globale anche a causa della endemica scarsità di grandi aziende". Lo sottolinea in una nota il segretario generale della Fistel Cisl, Vito Vitale.

"La qualità del management italiano entrato nel Cda - aggiunge -, è certamente un fatto significativo che unito alla presenza importante nel capitale sociale della Cassa depositi e prestiti offre ora certamente maggiori garanzie al sistema paese ed al percorso della digitalizzazione. Speriamo che le decisioni assunte oggi dall'Assemblea dei soci possano dunque dare stabilita` di governance all`azienda, confermando e difendendo il profilo di public company, ma soprattutto assicurando gli investimenti necessari allo sviluppo tecnologico ed industriale del Paese, dirimendo la questione cruciale della regolamentazione delle reti in fibra".