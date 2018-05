Governo, Bonafè: dopo fallimento 5 Stelle ripartono con insulti

Roma, 4 mag. - "Fallimento conclamato di chi aveva detto di aver vinto le elezioni e anziché chiedere scusa agli italiani per lo stallo e assumersi le proprie responsabilità, riparte oggi all`attacco in una campagna elettorale permanente con insulti e toni sconcertanti come le urla al colpo di Stato. Il Pd si sottrae a questa messa in scena e, ancora più forte dopo la direzione di ieri, è pronto ad affrontare le difficili sfide delle prossime settimane". Così l`europarlamentare del Pd, Simona Bonafè, ai microfoni del tg 1.