Roma, 4 mag. - Il Pd esce dalla direzione Pd "più forte e più unito". Lo ha detto il segretario reggente del partito Maurizio Martina, intervistato dal Tg1. "Quello della Direzione nazionale è stato un momento molto importante per noi, una discussione utile. Ne usciamo sicuramente più forti, più uniti, più consapevoli del ruolo che possiamo avere soprattutto nei prossimi giorni e in prospettiva per il Paese".