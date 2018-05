Governo GB: Facebook dovrebbe pagare per dati dei propri utenti

New York, 4 mag. - Il governo della Gran Bretagna ha detto che Facebook dovrebbe pagare per l'uso dei dati dei propri utenti. Michael Hancock, il ministro che si occupa del settore digitale, ha detto di essere disposto a obbligare le piattaforme a pagare per accedere e usare i big data forniti dai propri iscritti. Hancock lo ha detto ad Axios e si tratta della prima volta che un funzionario di un governo occidentale attacca direttamente i colossi della Silicon Valley.

Google, Twitter e Facebook fanno enormi guadagni offrendo servizi gratuiti e in cambio usando i dati per offrire agli inserzionisti la possibilità di fare pubblicità sempre più mirate. Tuttavia lo scandalo Cambridge Analytica ha fatto emergere molti dubbi sul trattamento dei dati e sulla tutela della privacy dei colossi della Silicon Valley. (segue)