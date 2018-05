Italtel e Open Fiber estendono contratto sviluppo banda ultralarga

Roma, 4 mag. - Exprivia comunica che Italtel, azienda controllata all'81%, e Open Fiber hanno firmato le estensioni contrattuali relative alle attività di sviluppo della rete a Banda Ultralarga per le aree bianche del Paese (le cosiddette aree "a fallimento di mercato") dei primi due bandi Infratel. I primi contratti risalgono al 2016 anno in cui Italtel è stata scelta in qualità di progettista indicato.

L'importo economico complessivo, riferito all'attività di durata pluriennale, dipendentemente dalle tempistiche che saranno indicate dal committente, spiega la società, è di circa 200 milioni di euro, in linea con le aspettative economiche del piano industriale Italtel.

"Siamo orgogliosi di avere un ruolo significativo in un progetto di grande rilevanza per il Paese, con ricadute occupazionali importanti - dice Stefano Pileri, amministratore delegato di Italtel -. Grazie alla collaborazione con Open Fiber, Italtel consolida le proprie competenze nella progettazione di reti a Banda Ultralarga ottiche e wireless, maturando una esperienza unica che potrà rappresentare un valore per l'evoluzione delle reti in ottica 5G e per lo sviluppo dei mercati esteri".