Roma, 4 mag. - "I laburisti di Jeremy Corbyn vincono le amministrative in Inghilterra. Hanno avuto il coraggio di battersi per il lavoro, per la sanità e la scuola pubblica, per i diritti e contro le diseguaglianze. È così che dobbiamo ripartire anche in Italia". Lo ha scritto su Facebook il coordinatore di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza.