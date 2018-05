Gentiloni: con Russia serve dialogo, Ue non si lasci influenzare

Genova, 4 mag. - "Sappiamo che in America le posizioni cambiano, però alla fine le ragioni del dialogo con la Russia sono talmente evidenti che se la Ue immaginasse di farsi influenzare da alcuni Paesi che per ragioni storiche e geografiche sono molto preoccupati dai rapporti con Mosca, noi possiamo capirli ma non seguirli in quella impostazione politica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante un incontro al Festival di Limes a Genova.

"Che si debba avere un rapporto di dialogo con la Russia -ha sottolineato Gentiloni- è ovvio per noi ma non c'è mai stata in questi 30 anni confusione tra il dialogo con la Russia ed un atteggiamento di neutralità. Se qualcuno confonde il dialogo con la neutralità e rinuncia alle nostre alleanze -ha concluso il premier- fa correre al nostro Paese un rischio che non abbiamo mai corso in 70 anni".