Napoli(Fi): nuove elezioni non sarebbero passeggiata per nessuno

Roma, 4 mag. - Eventuali nuove elezioni politiche "non sarebbero una passeggiata per nessuno", secondo Osvaldo Napoli di Fi. "Continuando le manifestazioni di body building laddove gli italiani si aspetterebbero l'assunzione di una matura responsabilità, faccio notare che per andare al voto sono necessarie due condizioni: ci vuole un governo che porti il Paese al voto; quel governo deve presentarsi in Parlamento e non ottenere la fiducia".

Continua Napoli: "Quindi, ogni forza politica si assumerà in modo limpido e chiaro le proprie responsabilità davanti al Paese. E, sono sicuro, nuove elezioni a poche settimane dal voto del 4 marzo, non sarebbero una passeggiata per nessuno perché lo spettacolo mandato in scena dal 5 marzo a oggi deve aver fatto molto riflettere gli elettori".