Roma, 4 mag. - "Come direbbe qualcuno, Fratelli d'Italia non è ostile ad un sostegno del M5S ad un governo di centrodestra, che preveda a monte un'intesa di massima sulla legge elettorale. Non è, infatti, di legge elettorale che si deve occupare il governo nel tempo in cui sarà in carica ma di lavoro, immigrazione, sicurezza, taglio delle tasse e famiglie". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.