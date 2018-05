Governo, Siracusano (Fi): M5s ha bloccato il Paese

Roma, 4 mag. - "Mi auguro che i cittadini non si facciano abbindolare da affermazioni false e pretestuose in merito all'esigenza di tornare al voto subito, paventata dal M5s". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

"La cronologia degli eventi - aggiunge - non lascia scampo: i grillini hanno sostanzialmente bloccato il Paese per l'esclusiva e chiara intenzione di trovare accordi grazie ai quali il M5S risultasse il partito di maggioranza e quindi ottenesse la legittimazione ad esprimere il Presidente del Consiglio e rivendicare la maggior parte dei ministeri. Veti strumentali per spaccare il centrodestra ed essere soci di maggioranza della Lega, tentativi pirotecnici di pace con il Pd: tutti tentativi miseramente falliti".

"Adesso per Di Maio nasce l'esigenza del voto subito, non si può accettare un atteggiamento così irresponsabile nei confronti dell'Italia che necessita interventi immediati su svariati ambiti e che registra prospettive di crescita allarmanti rispetto agli altri paesi europei. Un governo del centrodestra unito, vincitore alle elezioni del 4 marzo, è l'unica soluzione possibile", conclude.