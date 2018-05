Cinisello Balsamo (Mi), 4 mag. - Se i Cinque Stelle non sono disponibili a formare un governo a tempo "allora rimane solo il voto, di più non posso fare. Non posso fare miracoli. Spero che tutti ci stiano perché, piuttosto che avere un governo telecomandato da Bruxelles che per due anni ci massacri, penso che ai Cinque Stelle convenga un governo amico degli italiani e non nemico". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un comizio a Cinisello Balsamo.