Burundi, le radio Bbc e Voa sospese per 6 mesi a partire da lunedì

Bujumbura, 4 mag. - Le radio Bbc e Voa saranno sospese per mesi in Burundi a partire da lunedì. Lo ha annunciato l'authority per le telecomunicazioni, mentre il Paese è in piena campagna elettorale per il referendum costituzionale del 17 maggio.

Le emittenti radiofoniche Bbc (Gran Bretagna) e Voa (Stati Uniti) "sono sospese dalla diffusione (...) per sei mesi, a partire dal 7 maggio 2018", ha dichiarato alla stampa a Bujumbura il presidente del Consiglio Nazionale della Comunicazione (Cnc) Karenga Ramadhani, che ha parlato di "violazione delle leggi che regolano la stampa e la deontologia".

I residenti del Burundi sono chiamati a pronunciarsi il 17 maggio tramite referendum su una riforma della costituzione che permetterà al presidente Pierre Nkurunziza, 54 anni e in carica dal 2005, di mantenersi al potere fino al 2034.

(fonte AFP)