Damiano (Pd): Renzi orgoglioso di avere ostacolato Colle...

Roma, 4 mag. - "Renzi è `orgoglioso di aver contribuito a evitare l'accordo tra il Pd e i Cinque Stelle`. Se lo dice lui...Forse gli è sfuggito qualche particolare: il primo, è che la proposta di avviare il dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle non è arrivata da Martina o dalla minoranza del partito, ma dal Presidente della Repubblica, dopo il fallimento del primo giro di consultazioni tra il centrodestra e i pentastellati. Quindi Renzi è `orgoglioso` di aver ostacolato il positivo lavoro svolto dal Colle. Davvero una bella soddisfazione". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico, a proposito di quanto detto dall'ex premier.

"La nostra solidarietà, invece - continua - va tutta a Mattarella per lo sforzo che sta producendo e soprattutto per la pazienza che sta dimostrando. Il secondo particolare che sfugge a Renzi è che avviare un dialogo, sedendosi a un tavolo, non significa aver fatto un accordo o pensare di poterlo fare. Non mi sfuggono le distanze di contenuto che esistono tra i due partiti, difficilmente conciliabili".

"Più semplicemente, accettando il dialogo oppure no, si tratta di decidere se il Pd vuole diventare politicamente irrilevante o avere un ruolo attivo anche in questa difficile fase politica", conclude Damiano.