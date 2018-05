Gentiloni: Paesi del sud non sono poveracci ma 50% economia Ue

Genova, 4 mag. - "I Paesi europei del Mediterraneo dopo la Brexit rappresentano il 50% dell'economia europea, non sono quattro poveracci ma un blocco molto rilevante e con interessi comuni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, parlando dell'asse Germania-Francia sulle riforme Ue durante un incontro al Festival di Limes a Genova.

"Con la Germania - ha sottolineato Gentiloni - siamo più facilmente in sintonia soprattutto per ragioni storiche ma ci sono differenze sulle politiche economiche e finanziarie. Parigi e Berlino - ha concluso il premier - hanno bisogno di Roma, se Roma esiste, per una interlocuzione fondamentale per rifondare la Ue".