Usa, CyberCom elevato al rango di unità combattente

Roma, 4 mag. - Gli Stati Uniti hanno ufficialmente elevato il Cyber Command al rango di comando operativo combattente a tutti gli effetti. Lo ha annunciato ieri il Dipartimento della Difesa americano, ma il cambiamento è operativo da oggi.

CyberCom è il braccio del Pentagono che si occupa delle operazioni di guerra cibernetica e finora ha operato sotto lo Strategic Command. Con questa mossa, attesa da tempo, si riconosce invece il valore dei guerrieri informatici americani e si uniforma il reparto alla stregua dei sei comandi geografici (Pacifico, Europa, Africa, Medio Oriente, ecc) e i tre di funzionalità specializzate (operazioni speciali, forze nucleari strategiche, trasporti) del Pentagono.

La notizia giunge in concomitanza con l'inizio dell'incarico del generale Paul Nakasone come nuovo direttore della National Security Agency (Nsa) e comandante dello U.S. Cyber Command, una posizione che gli permetterà di ottenere la sua quarta stella; le due organizzazioni condividono lo stesso capo sin dalla nascita del CyberCom nel 2009 (anche se si va verso una separazione dei ruoli).

(fonte: Cyber Affairs)