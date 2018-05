Casa Bianca, contro frodi in voto "tornare alle schede di carta"

New York, 4 mag. - La Casa Bianca sostiene che usare schede elettorali di carta sia il metodo migliore per difendersi da possibili attacchi hacker nel corso delle votazioni. Lo ha fatto sapere dopo che ieri il presidente americano, Donald Trump, e i suoi consiglieri per la sicurezza hanno discusso su quale sia il modo più efficace per tutelare la democrazia americana in vista delle elezioni di Midterm.

Tuttavia su 50 Stati americani, 14 non hanno un sistema che permette di creare una prova cartacea di ogni singolo voto e non ci riusciranno in tempo per le prossime elezioni. Inoltre non tutti questi Stati hanno in programma di tornare alla carta per le elezioni presidenziali del 2020.

La maggior parte degli analisti si sono schierati contro queste posizioni, sostenendo che sia invece fondamentale potenziare i controlli e la protezione informatica contro possibili attacchi. Solo Barbara Simons, pioniere della ricerca sui computer a lungo impiegata a IBM, ha detto che l'unico modo per evitare hackeraggi è quello di tornare alla carta. Grazie a lei, scriveva l'Atlantic in un articolo dello scorso dicembre, negli ultimi tre decenni si è creato un movimento per il ritorno alle schede cartacee, che ora, potrebbe essere ascoltato per la prima volta.