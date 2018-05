Genova, 4 mag. - "Siamo assolutamente schierati per mantenere l'accordo nucleare sull'Iran. Non solo perché noi siamo il primo partner commerciale ma perché l'obiettivo di impedire lo sviluppo del nucleare in Iran, alla base dell'intesa, è stato raggiunto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante l'incontro "Lo stato del mondo e noi" organizzato nell'ambito del Festival di Limes al Palazzo Ducale di Genova.