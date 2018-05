Gentiloni: Libia verso stabilizzazione, abbiamo vinto scommessa

Genova, 4 mag. - "Penso che uno dei più grandi successi della politica estera del nostro Paese negli ultimi anni sia il modo in cui abbiamo ripreso la leadership sulla questione libica. L'interesse di alcuni Stati spoiler a sostenere una guerra civile in Libia si è molto ridotto e credo che sia ci sia una prospettiva di graduale stabilizzazione. In Europa si è preso atto che la scommessa italiana sulla super fragile autorità libica ha funzionato". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante l'incontro "Lo stato del mondo e noi" organizzato nell'ambito del Festival di Limes al Palazzo Ducale di Genova.