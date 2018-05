Veltroni: Pd ha bisogno di collegialità, Gentiloni è risorsa

Roma, 4 mag. - "Gentiloni è una grande risorsa per il centrosinistra, lo dicono i sondaggi anche dopo il voto, i governi di centrosinistra hanno lavorato bene, però aver solo detto abbiamo lavorato bene e non aver dimostrato di partecipare del dolore di un paese, dell'ansia, come deve fare una forza di sinistra, ha reso anche l'azione di governo più lontana, più distante. Penso che entriamo in una fase in cui avremo bisogno di leadership inclusive, smentisco di aver mosso un dito in questa direzione. Penso che il Pd ha bisogno di collegialità non solo di un leader, anche perchè è cambiato il sistema elettorale". Lo ha detto Walter Veltroni, a Otto e mezzo, a proposito dei retroscena dei giornali sul futuro del premier Gentiloni.

"Il Pd da dieci anni discute solo di nomi - denuncia Veltroni - è come il Conte Ugolino, mangia uno dopo l'altro i suoi leader in una biulimia che non ha prodotto nulla, poi dipende dalla responsabilità del leader la tenuta di un partito, se Renzi prendesse una posizione di rottura si assumerebbe una grossa responsabilità, se esasperasse il conflitto con siti stravaganti a nome suo... Renzi dovrebbe stare nel Pd con le sue idee e la sua forza, un partito non è biancaneve e i sette nani, più intelligenze ci sono meglio è".

"Non penso a un Pd senza Renzi - ha concluso Veltroni - bisogna sedersi attorno a un tavolo e riflettere dopo la sconfitta".