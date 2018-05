Gentiloni: Italia difenda propri interessi ma non contro la Ue

Genova, 4 mag. - "L'Italia non è un Paese neutrale, non può permettersi di essere fuori o contro l'Europa. Alla mia successora o al mio successore dirò che l'Italia deve fare l'Italia, cioé trovare sempre una combinazione tra i nostri interessi nazionali e le nostre alleanze storiche". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante l'incontro "Lo stato del mondo e noi" organizzato nell'ambito del Festival di Limes al Palazzo Ducale di Genova.

"Guai - ha sottolineato il premier - se l'Italia smettesse di fare l'Italia in politica estera. Non possiamo permetterci di essere né un Paese che ritiene esaurita la propria politica estera, allineandosi alle scelte dell'Alleanza Atlantica e della Ue, perché questi binari pur rilevanti non sono esaustivi e contemporaneamente - ha concluso Gentiloni - l'Italia non può permettersi di uscire da questi binari".