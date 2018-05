Gentiloni: Italia ha bisogno di migranti ma flussi vanno governati

Genova, 4 mag. - "Per la demografia noi abbiamo bisogno di migranti nel nostro Paese, è inutile far finta che non sia così. La linea ragionevole è rendere i flussi governabili riducendoli in modo drastico e contemporaneamente far partire un meccanismo diverso di migrazioni legali, sicure, se possibile collegate al mercato del lavoro del Paese in cui vai a migrare". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante l'incontro "Lo stato del mondo e noi" organizzato nell'ambito del Festival di Limes al Palazzo Ducale di Genova.