Buffett scommette su Apple, al via la Woodstock del... -2

New York, 4 mag. - Il celebre investitore ha criticato gli investitori e gli analisti che in attesa dei conti di Apple, giunti il primo maggio, si sono concentrati sull'andamento dell'iPhone X, lo smartphone con un prezzo di partenza da mille dollari con cui l'azienda ha celebrato il decimo anniversario del lancio del dispositivo. "L'idea che si trascorra un sacco di tempo a cercare di capire quanti iPhone X verranno venduti in tre mesi non ha senso", ha detto Buffett, non a torto. L'iPhone di alta gamma è stato il più venduto in ogni settimana del trimestre chiuso il 31 marzo, come lo era stato nei tre mesi precedenti.

Nella stessa intervista a Cnbc, Buffett ha spiegato di avere venduto le ultime azioni Ibm rimaste nel portafoglio delle sua conglomerata. Ha anche detto di non essere interessato a comprare titoli di General Electric, il colosso industriale in difficoltà che durante la crisi del 2008 ricevette proprio da lui un'ancora di salvataggio.

Mentre Apple corre, i soci di Berkshire si preparano a chiedere al suo guru una serie di domande: quando andrà in pensione? Visto il cash a disposizione di 116 miliardi di dollari, qual è la strategia in termini di acquisizioni? Come sta andando, dal suo punto di vista, l'economia Usa? Resterà fedele a Wells Fargo, la banca di San Francisco travolta dallo scandalo dei conti fantasma? Cosa pensa delle dispute commerciali tra Usa e Cina?