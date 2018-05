Buffett scommette su Apple, al via la Woodstock del capitalismo

New York, 4 mag. - Warren Buffett parla e gli investitori prendono nota. Il cosiddetto oracolo di Omaha, la città del Nebraska dove è nato colui che è diventato famoso per le sue scommesse vincenti, ha aumentato del 45% la sua quota in Apple, arrivata a valere complessivamente 42,5 miliardi di dollari. Di conseguenza, il titolo del produttore dell'iPhone ha raggiunto un nuovo record intraday a Wall Street, dove si prepara ad archiviare la migliore settimana dall'ottobre 2011 con un rialzo del 12,7% circa. Non solo. La corsa di Apple ha dato una spinta al settore tecnologico e ha fatto scattare un rally nell'azionario, con il Nasdaq Composite che ha riportato in positivo il suo bilancio settimanale.

In vista della cosiddetta "Woodstock del capitalismo", l'assemblea annuale dei soci della sua Berkshire Hathaway prevista nel fine settimana, l'87enne Buffett ha detto che la conglomerata ha acquistato ben 75 milioni di titoli Apple nel corso del primo trimestre del 2018. Mentre gli investitori temevano che il gruppo californiano registrasse una trimestrale deludente e una performance debole dell'iPhone X, Buffett aumentava la sua partecipazione rispetto a quella pari a 165,3 milioni di titoli detenuti alla fine del 2017. Di conseguenza, Berkshire Hathaway è diventato il terzo maggiore socio dietro a Vanguard e BlackRock.

Parlando ai microfoni di Cnbc in vista dell'appuntamento in cui circa 40.000 azionisti si riuniranno a Omaha per fare domande a lui e al suo braccio destro, il 94enne Charlie Munger, Buffett ha detto che Apple "è un'azienda incredibile...credo guadagni quasi il doppio della seconda azienda più redditizia degli Stati Uniti". (Segue)