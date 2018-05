Porti, sindacati: sciopero l'11 per indifferenza istituzioni

Roma, 4 mag. - "Registriamo una totale indifferenza da parte delle istituzioni sulle richieste di incontro in merito alle violazioni della normativa del settore portuale". Lo denunciamo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti ricordando che "per il prossimo 11 maggio abbiamo indetto lo sciopero nazionale di portuali e marittimi sui molti casi di autoproduzione di operazioni portuali, in alcuni casi non autorizzate, che denotano grandi responsabilità delle Autorità di Sistema Portuale".

"Tra i motivi dello sciopero - spiegano le tre organizzazioni sindacali - lo svilimento del ruolo di regolazione delle AdSP sul mercato del lavoro e delle imprese, oltre a un`interpretazione autoreferenziale del modello di rappresentanza sociale degli Organismi previsti dalla legge. A ciò si aggiunge l'assenza pressoché totale in molti porti della vigilanza sulla sicurezza del lavoro, disapplicando anche previsioni contrattuali sui protocolli".

Secondo Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti infine "è una situazione da cui è indispensabile uscire, altrimenti si corre il serio rischio di aggravare le relazioni sindacali con la conseguente intensificazione delle iniziative di protesta. Stiamo contrastando scenari che - concludono le tre organizzazioni sindacali - vanno nella direzione opposta allo sviluppo economico ed occupazionale dei porti e dello shipping nazionale ed a quanto contemplato dalla normativa vigente".