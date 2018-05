Mps, entro maggio cessione piattaforma Juliet a Cerved e Quaestio

Roma, 4 mag. - Banca Monte dei Paschi di Siena, Cerved Group e Quaestio Holding comunicano che sono state soddisfatte le condizioni sospensive per il perfezionamento dell`operazione di acquisto della piattaforma di recupero crediti in sofferenza ("Juliet") di BMps da una società costituita ad hoc da Cerved e da Quaestio. E' quanto si legge in un comunicato.

Come indicato nel comunicato stampa congiunto del 2 agosto 2017, il closing dell`operazione era soggetto ad alcune condizioni tra le quali, oltre all`approvazione dell`autorità di vigilanza, anche il completamento della procedura di ricapitalizzazione precauzionale prevista dal piano di ristrutturazione e della cartolarizzazione dei crediti in sofferenza di BMPS con sottoscrizione dei titoli mezzanine da parte di fondi gestiti da Quaestio.

In considerazione del soddisfacimento di tali condizioni, BMps, Cerved e Quaestio hanno avviato le attività prodromiche mirate a perfezionare l`operazione entro la fine di maggio 2018.