Governo, Veltroni: sono preoccupato, il paese rischia molto

Roma, 4 mag. - "Sono preoccupato e angosciato come tutti gli italiani, ci stiamo abituando a considerare normale ciò che non è normale, questa potrebbe essere la prima legislatura della storia repubblicana che finisce prima di cominciare e non è poco rilevante". Lo ha detto Walter Veltroni, a Otto e mezzo.

"Sembra che la campagna elettorale sia iniziata per alcuni il 5 marzo e tutto sia stato inevitabilmente costruito per arrivare a questo approdo, per il quale paese rischia molto: dobbiamo evitare scattino le clausole di salvaguardia, c'è il debito pubblico, il deficit, il Def da preparare e tutto questo senza un governo si rischia, rischia molto", ha aggiunto.