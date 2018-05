Russia, preparavano attentati: arrestati 5 sospetti membri Isis -2

Mosca, 4 mag. - Alcuni critici del Cremlino hanno visto in questa decisione un tentativo di mantenere il controllo sul dibattito politico e di silenziare le voci dell'opposizione in Russia. Questi arresti precedono di tre giorni l'investitura del presidente russo Vladimir Putin, prevista lunedì, e di sei settimane il Mondiale di calcio 2018 che la Russia organizzerà dal 14 giugno al 15 luglio.

La Russia, presente militarmente da settembre 2015 al fianco delle forze del suo alleato Bashar al Assad in Siria, è stata obiettivo nel 2017 di vari attentati, uno dei quali in aprile in una stazione della metro di San Pietroburgo (nordovest) provocò quattordici morti.

A fine dicembre, una cellula dell'Isis era stata smantellata nell'ex città imperiale dall'Fsb e diversi suoi componenti arrestati.

(fonte AFP)