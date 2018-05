Salvini: con M5S fatto di tutto, manca solo colazione a letto

Milano, 4 mag. - "Sono due mesi che cerco un dialogo con i Cinque Stelle. Posso... portargli anche la colazione a letto... non so più cosa fare oltre che escludere qualsiasi tipo di rapporto diretto e indiretto con Renzi, con la Boschi e con i renziani. Di più non posso fare". Così Matteo Salvini in conferenza stampa dopo il Consiglio federale della Lega.

"Penso che anche nel Movimento 5 Stelle - ha aggiunto - stia maturando l'idea che se bisogna accompagnare l'Italia a un nuovo voto, bisogna farlo seriamente e in fretta ma non perdendo le staffe", ha concluso.