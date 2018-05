Russia, preparavano attentati: arrestati 5 sospetti membri Isis

Mosca, 4 mag. - I servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno annunciato di aver arrestato a Iaroslavl, a nordest di Mosca, cinque sospetti membri dello Stato Islamico, che preparavano una serie di attentati nel Paese.

Questi sospetti membri dell'Isis, arrestati giovedì e oggi, "pianificavano atti terroristici in diverse città e regioni della Russia", ha indicato Fsb in un comunicato. I servizi di sicurezza russi hanno scoperto, nel corso di perquisizioni, "un arsenale composto da bombe artigianali, ordigni esplosivi, armi da fuoco e munizioni". I preparativi della presunta cellula "erano coordinati attraverso gruppi di discussione privati sull'applicazione di messaggistica Telegram", ha assicurato Fsb.

I presunti membri "utilizzano Telegram per coordinare la preparazione dei loro atti terroristici", ha precisato, annunciando l'apertura di un'inchiesta. Invocando in particolare la lotta antiterrorismo, le autorità russe hanno ordinato a metà aprile il blocco di Telegram, molto popolare in Russia, finchè l'app non accetterà di fornire all'FSB gli strumenti per leggere i messaggi di chi la utilizza.

(fonte AFP)