Governo, Marin (Fi): si parte da centrodestra e da nostro programma

Roma, 4 mag. - "Di Maio sta recitando da attore protagonista in un film di fantascienza. Prima ha interpretato il ruolo di Presidente del Consiglio di un governo che non c'era e lui decideva chi era degno di partecipare e chi no a suo uso e consumo. Poi è passato al ruolo di Presidente della Repubblica dove poter esercitare la prerogativa garantita dal ruolo di decidere se e quando tornare al voto. Ora però lo spettacolo è finito". Lo afferma in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia.

"Si riparte dal presidente della Repubblica Mattarella con la sua saggezza. Si passa inevitabilmente - osserva - dalla coalizione di centrodestra che il 4 marzo ha raggiunto la maggioranza relativa. Si vincola il nostro impegno al programma sottoscritto dai leader dei partiti di centrodestra. Si parte dal voto espresso degli Italiani. Adesso che il film è finito si torna alla realtà. Alla realtà che vivono tutti i giorni gli Italiani con i problemi che li affliggono come sicurezza, lavoro, pressione fiscale, immigrazione, burocrazia opprimente. Il centrodestra con serietà e progetti concreti vuole cominciare a lavorare per gli Italiani. Si torna alla realtà delle persone serie", conclude.