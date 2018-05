3 Italia, torna on air con nuovo spot campagna unlimited

Roma, 4 mag. - Il brand 3 torna on air con un nuovo episodio della campagna `unlimited`, dedicato all`offerta `ALL-IN Master`, che rafforza il posizionamento del marchio come leader nelle scelte tecnologiche e punto di riferimento per le soluzioni più innovative.

Protagonista del nuovo spot è, ancora una volta, il concetto di `Threeality`, che declina la dimensione del brand 3: un mondo dalle infinite possibilità, sospeso tra presente e futuro, tra realtà e immaginazione, dove si può vivere `senza limiti`.

Al centro della comunicazione `ALL- IN Master`, l`offerta di 3 che, fino al 27 maggio, prevede minuti illimitati e 20 Giga di traffico Internet al prezzo bloccato di 10 euro al mese. `ALL-IN` Master include anche 1000 SMS e l`innovativo servizio `GIGA Bank`, che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli senza scadenza.