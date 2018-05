Anzaldi (Pd): Di Maio delira, si sostituisce a capo dello Stato

Roma, 4 mag. - Luigi Di Maio è preda di "delirio di onnipotenza", secondo il deputato Pd Michele Anzaldi. "Di Maio è in pieno delirio di onnipotenza: dopo aver perso Palazzo Chigi, ora pensa di aver preso il posto nientemeno che del presidente della Repubblica al Quirinale. Ora si permette di dettare al Capo dello Stato non soltanto lo scioglimento delle Camere, ma addirittura la data delle elezioni. Un'arroganza istituzionale che non si era mai vista".

"Lo stesso Di Maio - prosegue Anzaldi - che ha dato la seconda carica dello Stato a Berlusconi, facendo eleggere la Casellati con i voti dei senatori M5s, ora si inventa pure complotti e sabotaggi che non esistono solo perché Grillo ha posto una pietra tombale sulla sua leadership, processata da giorni anche sui social dagli attivisti cinquestelle".