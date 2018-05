Gb, i Tories di Theresa May meglio del previsto nel voto locale -3

Roma, 4 mag. - Corbyn ha detto di aver portato a casa "risultati solidi" e aggiunto che i Tories hanno "esagerato" le possibilità dei laburisti, segnalando i timori per la sfida posta dall'opposizione. "Il Labour ha ottenuto ancora più seggi del momento felice del 2014 e ci prepariamo a ottenere i nostri migliori risultati a Londra dal 1971" ha detto. Ma Matt Singh di Number Cruncher Politics ha aggiunto: "I partiti d'opposizione di solito hanno buoni risultati ai voti di metà legislatura e questi non sono i numeri di chi farà furore alle prossimi elezioni politiche".

I conservatori hanno tenuto Kensington and Chelsea, dove erano finiti nell'occhio del ciclone lo scorso anno per il rovinoso incendio della Grenfell Tower che ha ucciso 71 persone, pur con una maggioranza risicata. Ma hanno perso a beneficio dei laburisti la città del sudovest di Plymouth e Trafford, il loro municipio di punta nel nord dell'Inghilterra. Il partito di May ha perso anche il borough londinese di Richmond upon Thames, fortemente anti-Brexit, a beneficio dei liberaldemocratici, che hanno corteggiato gli elettori Ue. Il leader Lib Dem Vince Cable, il cui partito negli ultimi anni è stato penalizzato dal sostegno offerto al precedente governo conservatore di David Cameron, ha detto "Siamo sulla strada del ritorno". Il voto locale è influenzato dalle questioni nazionali, ma anche da temi concreti, come le tasse locali, la raccolta dei rifiuti o lo stato delle strade.