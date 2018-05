Gb, i Tories di Theresa May meglio del previsto nel voto locale -2

Roma, 4 mag. - I Tories sembrano aver beneficiato del crollo dell'Ukip, vincitore del referendum sulla Brexit, che in seguito ha perso la bussola. Il segretario dellì'Ukip Paul Oakley ha negato che il suo partito sia morto e lo ha bizzarramente paragonato alla peste nera che uccise un terzo della popolazione europea nel XIV secolo. "Pensate alla peste nera nel Medioevo. Arriva, causa un disastro e poi va in letargo, ed è esattamente quel che faremo" ha detto alla radio della BBC. "Il nostro tempo non è finito perchè la Brexit viene tradita".

In occasione di un tour per celebrare la vittoria a Londra, May ha detto che il Labour "le ha provate tutte, ma non ce l'ha fatta", e ha aggiunto" non daremo nulla per scontato". L'obiettivo di conquistare le roccaforti conservatrici a Londra, come Wandsworth e Westminster, era molto ambizioso e i laburisti hanno comunque ottenuto più seggi. Ma, il fallimento a Barnet, sobborgo settentrionale con una forte componente ebraica che era il principale obiettivo del Labour nella capitale, probabilmente finirà nel mirino, dopo settimane di polemica sul presunto anti-semitismo della leadership del partito. Il capogruppo laburista Barry Rawlings ha detto che la polemica" ha fatto la differenza, non so ancora di quanto".(Segue)