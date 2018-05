Gb, i Tories di Theresa May meglio del previsto nel voto locale

Londra, 4 mag. - Il partito conservatore della premier britannica Theresa May ha realizzato un risultato migliore delle attese nel voto locale in Inghilterra, il primo test politico dopo che la perdita shock della maggioranza parlamentare lo scorso anno. Il partito ha difeso con successo vari consigli locali a Londra nonostante l'assalto dei laburisti, che non sono riusciti a tenere fede alle loro aspettative di rivincita. Praticamente cancellato dalla mappa elettorale l'Ukip, il partito eurofobo in crisi dopo la vittoria della Brexit al referendum del 2016, mentre i liberaldemocratici, convinti europeisti, sono in crescita.

Il leader laburista Jeremy Corbyn sperava di capitalizzare l'ondata positiva del voto politico dello scorso anno, quando un boom inatteso del suo partito ha tolto a May la maggioranza della Camera dei Comuni. Ma il Labour è stato costretto ad ammettere risultati "contrastanti" nonostante una settimana difficile per May, ancora una volta afflitta dalle divisioni nel governo sulla Brexit oltre che da una polemica sull'immigrazione costata la testa di uno dei suoi ministri di rilievo. "Abbiamo fatto meglio del previsto" ha detto il presidente del partito conservatore Brandon Lewis a Sky News. "Abbiamo visto che il Labour, che era convinto di fare il pieno a Londra, fino ad ora non ha neppure un consiglio locale in città".

