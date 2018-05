Gaza: decine di palestinesi feriti dall'esercito israeliano

Gaza City, 4 mag. - Decine di palestinesi sono stati feriti dai soldati israeliani nella Striscia di Gaza nel sesto venerdì consecutivo di mobilitazione che ha visto riuniti migliaia di manifestanti nei pressi della frontiera con Israele. Lo hanno annunciato le autorità dell'enclave palestinese.

I feriti sono stati raggiunti da proiettili israeliani esplosi dall'altra parte della barriera di sicurezza o hanno inalato gas lacrimogeni, ha spiegato il ministero della Sanità di Gaza. In tuttto 69 palestinesi sono stati medicati all'ospedale, 101 sul posto, ha precisato.

Fra uno spesso fumo proveniente da pneumatici in fiamme, migliaia di persone si sono di nuovo riunite all'est di Gaza, lungo la frontiera fra l'enclave palestinese e Israele. Come i venerdì precedenti, delle manifestazioni si sono tenute in altri punti della frontiera.

I palestinesi di Gaza si radunano dal 30 marzo a migliaia nei pressi della frontiera, soprattutto il venerdì, per rivendicare il diritto dei palestinesi a ritornare sulle terre da dove sono stati cacciati o da cui sono fuggiti alla creazione dello Stato di Israele nel 1948. (segue)