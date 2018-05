Milano, 4 mag. - "Dove c'è Renzi, non ci sono io". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ribadendo il suo no al dialogo col Pd per un futuro governo. Salvini si è detto anche contrario ad un prolungamento del governo Gentiloni. "No, mi rifiuto di mandare Alfano al Consiglio europeo di giugno, ci sarà un altro governo in carica", ha affermato in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio federale della Lega.