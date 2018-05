Salvini: governo a tempo anche a guida non leghista

Milano, 4 mag. - Per guidare un governo a tempo che accompagni l'Italia alle elezioni fra sei mesi Matteo Salvini ha "dei "nomi in testa" ma, ha detto, "bisogna partire da chi ha vinto le elezioni". "No a dame di compagnia delle Commissione europea. Non darò mai fiducia a un governo tecnico di portatori di interessi europei al posto di quelli italiani". A chi gli ha chiesto se deve essere un leghista, Salvini ha replicato: Non necessariamente", Ma "alcuni nomi che leggo sui giornali in questi giorni non mi piacciono".

A chi gli ha chiesto se i cinquestelle dicessero no, martedì che si fa? Salvini ha replicato: "Se l'interesse dei cinque stelle è far nascere un governo per accompagnare il Paese alle elezioni, noi ci saremmo".