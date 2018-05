Roma, 4 mag. - Nuovo rialzo dei tassi da parte della Banca centrale dell'Argentina. L'istituto ha portato i tassi al 40% dal 33,25% di ieri per cercare di fermare la svalutazione della valuta e allentare la forte pressione inflazionistica.

Si tratta del terzo rialzo in meno di una settimana. Ieri la banca centrala per difendere la valuta ha venduto 7,5 miliardi di dollari per tentare di fermare il crollo della moneta.