Salvini: governo tecnico sarebbe irrispettoso per gli italiani

Milano, 4 mag. - "Oggi abbiamo preparato il piano economico della Lega per un governo da qui a dicembre. Mi sembra chiaro che se tutti rimangono arroccati sulle proprie posizioni, sui veti, non se ne esce. Sarebbe irrispettoso nei confronti degli italiani un ennesimo governo tecnico, che escludiamo". Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio federale della Lega.

Serve, ha aggiunto Salvini, "Un governo che faccia in fretta e bene poche cose: A. Una legge elettorale che come accade per le Regionali mandi al governo chi prende un voto in più. B. Bloccare nuove tasse e gli aumenti di Iva e accise". Serve, ha aggiunto, un "governo che vada a Bruxelles a ribadire che prima vengono gli interessi italiani e poi quelli europei, vuol dire che la bozza di bilancio presentata dalla Commissione va rigettata in toto. Il bilancio europeo fa rabbrividire".