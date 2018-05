Sudan, opposizione: governo avvelena scorte alimentari campi profughi -2

Roma, 4 mag. - "Il governo sudanese è arrivato ad avvelenare gli aiuti umanitari destinati ai profughi. Sorgo e riso inquinati da veleni mortali come le fonti idriche, con morie non solo di umani ma anche di greggi di pecore", è stata la denuncia di Salih raccontando della sofferenza della popolazione del Darfur, un territorio quattro volte l'Italia, con cinque Stati interni e altrettanti campi profughi in cui sono oggi segregati 2,8 milioni di profughi.

"Dal rapporto di quest'anno emerge ancora una volta che il Sudan resta un Paese in cui non esiste la libertà di stampa e in cui le donne sono oggetto continuo di violazioni dei loro diritti, quelle più fortunate, mentre le altre, quelle che vivono nei campi profughi, vengono stuprate perché lo stupro, ancora oggi, è utilizzato come arma di guerra", ha evidenziato Antonella Napoli, unica giornalista ad avere raccolto le testimonianze dirette delle vittime di queste violenze, raccolte nel libro "Volti e colori del Darfur". (Segue)