Tim, Fassina: Parlamento tenuto all'oscuro

Roma, 4 mag. - L'assemblea dei soci Tim sceglie il cambio di maggioranza. La lista del fondo Elliot ottiene 10 consiglieri. "Il voto di Cdp, con il suo 5%, è stato decisivo per il ribaltone" afferma Stefano Fassina di LeU aggiungendo che "Cassa depositi e prestiti è controllata dal Mef, ma il Parlamento è stato tenuto completamente all'oscuro su tale scelta su un asset di massima rilevanza per l'interesse nazionale. L'esclusione del Parlamento è responsabilità del Governo, ma è responsabilità anche dei cosiddetti vincitori del 4 Marzo che, in Commissione Speciale, hanno rigettato la richiesta di LeU di audizione del Ministro e dei vertici di Cdp, mentre tuonavo contro l'establishment in campagna elettorale. Chiediamo ancora una volta al Presidente Molteni l'audizione del Ministro Calenda e di Cassa depositi e prestiti per avere informazioni sul piano industriale di Elliot".