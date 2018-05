Le delegazioni al Quirinale per le consultazioni di lunedì

Roma, 4 mag. - L'ufficio stampa del Quirinale comunica la composizione delle delegazioni che lunedì prossimo, 7 maggio, incontreranno il presidente della Repubblica in occasione delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo.

Alle 10 per il Movimento 5 Stelle ci saranno Danilo Toninelli e Giulia Grillo, rispettivamente presidente del Gruppo Parlamentare del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall'On. Luigi Di Maio, capo della forza politica "Movimento 5 Stelle".

Alle 11 la delegazione del centrodestra è composta: per la Lega, Gian Marco Centinaio Giancarlo Giorgetti, rispettivamente presidente del Gruppo Parlamentare "Lega - Salvini Premier" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dal Sen. Matteo Salvini, segretario federale del partito "Lega - Salvini Premier". Per Forza Italia Anna Maria Bernini Mariastella Gelmini, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Forza Italia - Berlusconi Presidente" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati da Silvio Berlusconi, presidente del partito "Forza Italia - Berlusconi Presidente". Per Fratelli D'Italia Stefano Bertacco e Fabio Rampelli, rispettivamente presidente del Gruppo Parlamentare "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati da Giorgia Meloni, capo della forza politica "Fratelli d'Italia".

Alle 12 salirà la delegazione del Pd composta da: Andrea Marcucci e Graziano Delrio, rispettivamente presidente del Gruppo Parlamentare "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati da Maurizio Martina e Matteo Orfini, rispettivamente segretario reggente e presidente del "Partito Democratico".

(Segue)