Tim: Elliott batte Vivendi e conquista il cda -2

Rozzano, 4 mag. - Non si dà comunque per sconfitto Vivendi, che resta primo socio di Tim e ha confermato di voler essere un investitore di lungo termine. I francesi vigileranno che ci siano garanzie affinchè Amos Genish porti a compimento il suo piano industriale e prenderanno tutte le misure necessarie per preservare il valore della società ed evitare il suo smantellameno. Vivendi ha lanciato comunque una stoccata alla Cassa Depositi e Prestiti: "non è una vittoria dettata dal mercato: la Cdp, controllata pubblica, ha fatto la differenza, votando per un hedge fund invece che per un azionista industriale di lungo termine".

Più concilianti oggi i toni di Elliott che, confermando il suo "pieno" sostegno a Genish, in un comunicato ha parlato di dialogo "costruttivo" e della volontà di valutare ogni alternativa sui temi del ritorno al dividendo, dello scorporo della rete e della conversione delle risparmio. "Il nuovo cda indipendente di Tim - ha affermato - può considerare queste e altre misure senza l'influenza sproporzionata di un singolo azionista".

Lunedì a Roma la prima riunione del nuovo cda che attribuirà le deleghe al nuovo Ad Genish e nominerà Fulvio Conti presidente. L'ex Ad di Enel, presente oggi a Rozzano, a caldo si è detto soddisfatto della vittoria di Elliott: "ora è una vera public company", ha commentato al termine dei lavori. Insieme a Conti entreranno nel cda di Tim, tratti dalla lista Elliott, altri 9 consiglieri: Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Paola Giannotti de Ponti, Luigi Gubitosi, Paola Bonomo, Maria Elena Cappello, Lucia Morselli, Dante Roscini, Rocco Sabelli. Per Vivendi i rimanenti 5 posti in consiglio con Genish, Arnaud de Puyfontaine e, come indipendenti, Marella Moretti, Michele Valensise e Giuseppina Capaldo.